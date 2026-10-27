Fecha de publicación: 27 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 27 de octubre de 2026

Las autoridades de salud refuerzan las medidas de prevención ante el aumento de consultas y hospitalizaciones por infecciones respiratorias en niños y niñas.

Las acciones incluyen vigilancia epidemiológica, coordinación entre instituciones y recomendaciones para reducir el riesgo de contagios.

El Ministerio de Salud hizo un llamado a las familias para que mantengan en casa a los niños que presenten síntomas respiratorios, vómitos o diarrea, ante el aumento de consultas y hospitalizaciones por estas enfermedades en la población pediátrica.

La institución mantiene la vigilancia epidemiológica y coordina acciones con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Hospital Nacional de Niños (HNN) y el Ministerio de Educación Pública (MEP) para reforzar la prevención y favorecer la atención oportuna.

Como parte de la respuesta, la CCSS y el HNN mantienen las acciones de su plan para atender el aumento estacional de enfermedades respiratorias, mientras que Salud trabaja con el MEP para fortalecer las medidas preventivas en los centros educativos.

Entre las principales recomendaciones están mantener las vacunas al día, lavarse frecuentemente las manos, cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar y procurar espacios ventilados. Además, las autoridades instan a evitar la automedicación y buscar atención médica cuando sea necesario, especialmente en menores de cinco años.