Se acerca el Día de la Madre y el subdirector de la Policía de Tránsito, Martín Sánchez Agüero, insta a respetar los espacios debidamente señalados como preferenciales.

Este llamado va dirigido tanto a los conductores como a los comercios, quienes tienen la obligación de velar por el uso correcto de estos espacios e incluso, reportar su mal uso.

Es importante recordar que una persona adulta mayor con más de 65 años, puede usar estos espacios, aunque sea una persona saludable y sin importar si es quien conduce, o no.

Asimismo, una mujer en estado de embarazo y una persona con alguna condición de discapacidad.

Quienes incumplan con esta normativa, se exponen a una multa de 26.000 colones.