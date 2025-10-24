Autoridades llaman la atención por virus respiratorio en niños

El Hospital Nacional de Niños se mantiene en alerta tras reportar una saturación del 147%, en su mayoría provocada por las enfermedades respiratorias comunes de la época lluviosa.

Así lo detalló Lydiana Ávila, jefa del Departamento de Medicina del centro pediátrico, quien recordó la importancia de mantener las medidas de higiene para evitar contagiarse con cuadros que pueden resultar mortales, como el Virus Respiratorio Sincitial (VRS), padecimiento que causa cerca de 100 mil muertes de menores de cinco años en el mundo.

Esta enfermedad es más grave en ambos extremos de la vida, por lo que afecta principalmente a bebés y recién nacidos, así como a los adultos mayores.

“Tenemos 99 pacientes hospitalizados por algún problema respiratorio. De ellos, 20 se encuentran en la unidad de cuidados intensivos. Mientras, en el servicio de emergencias hay actualmente 14 niños en observación por este problema, de los cuales algunos están graves”, explicó Ávila.

El VRS provoca síntomas similares al resfrío en adultos y niños, con mayor incidencia en la temporada lluviosa debido al comportamiento de la población, que tiende a generar más aglomeraciones. En general, los síntomas aparecen entre cuatro y seis días después de la exposición.

Además de saturar los servicios de emergencias, este virus puede derivar en otras enfermedades más complejas, como la neumonía causada por la bacteria neumococo, principal causa de muertes infantiles en el mundo.

Vacunas contra el virus

Para enfrentar este padecimiento y reducir la saturación hospitalaria, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), en conjunto con el Ministerio de Salud, inició a mediados de este año la vacunación contra el VRS.

Según las proyecciones de las autoridades sanitarias, basadas en los resultados positivos de esta campaña en países como Argentina, se espera que las hospitalizaciones disminuyan hasta un 95% y que incluso no se registren muertes en el país por esta enfermedad.

Sin embargo, por el tiempo que tarda en generar protección, estas cifras podrían reflejarse hasta 2026.

“La vacunación empezó en julio de este año. Es para embarazadas entre las 32 y 36 semanas de gestación y hasta que el niño nace, pues tendremos esos dos meses que es el tiempo en el que se han pasado los anticuerpos para que esté protegido antes de que reciba su primera dosis a los dos meses de edad. Probablemente ya hasta el otro año vayamos a ver un impacto mayor en el tema de saturación, porque ya lo tenemos”, aseguró Roberto Arroba, coordinador nacional de Inmunizaciones.

Además, aseguró que estos picos de ocupación se mantendrán hasta finales de este año.

¿Cómo funciona la protección?

La vacuna brinda inmunidad a los bebés mediante los anticuerpos maternos, por lo que los recién nacidos quedarán protegidos durante los primeros seis meses de vida, el periodo más crítico por su vulnerabilidad ante los virus.

“Cuando el bebé nace, ese sistema no está del todo desarrollado y necesita de tiempo para poder ir madurando. Durante el embarazo, la mujer embarazada tiene la capacidad de transferir anticuerpos a través de la placenta, que le van a llegar a su bebé, y cuando ese bebé nace básicamente va a contar con esa reserva de anticuerpos que lo van a ayudar a hacer frente a diferentes procesos infecciosos”, explicó la doctora Arianna Carrillo, experta en vacunas de la farmacéutica Pfizer.

Pese a que se registran al menos 26 muertes asociadas a virus respiratorios, solo una corresponde a un paciente con VRS. Según detalló Salud, se trata de un menor que también padecía otras enfermedades que complicaron su cuadro clínico.