El Ministerio Público confirmó que se mantiene abierta una investigación penal contra el exseleccionador nacional, Alexandre Borges Guimarães.

Según las autoridades, el proceso se originó tras un reporte de la Plataforma Integrada de Servicios para la Atención de Víctimas (PISAV) de Pavas.

La causa fue abierta a finales del pasado mes de enero por el aparente delito de desobediencia. Esta se lleva bajo el expediente 26-000128-1197-PE.

Esta investigación se da en medio del conflicto legal que enfrenta su hijo, Celso Borges, con la que fuera su esposa, la española Marta Peralta.

Detalles del proceso

Actualmente, el caso continúa con el trámite correspondiente.

No obstante, las autoridades judiciales han sido enfáticas en que no se pueden revelar mayores pormenores sobre los hechos que dieron pie a la denuncia.