Autoridades inspeccionaron carros gratis sobre Ruta 27

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

Durante la jornada de movilidad y educación vial, autoridades privadas y de Gobierno inspeccionaron vehículos de forma gratuita sobre Ruta 27 a la altura del peaje.

En el operativo, los carros que viajaban en el sentido San José-Escazú pudieron tener una inspección rápida y gratuita por parte del INS, Dekra, Policía Municipal de Escazú, Tránsito, entre otras entidades.