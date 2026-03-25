Autoridades inspeccionaron carros gratis sobre Ruta 27

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Durante la jornada de movilidad y educación vial, autoridades privadas y de Gobierno inspeccionaron vehículos de forma gratuita sobre Ruta 27 a la altura del peaje.
En el operativo, los carros que viajaban en el sentido San José-Escazú pudieron tener una inspección rápida y gratuita por parte del INS, Dekra, Policía Municipal de Escazú, Tránsito, entre otras entidades.
El objetivo de este operativo fue generar conciencia a los conductores de cara a la Semana Santa, donde miles de conductores viajan a largas distancias, y puedan ir preparados y precavidos.
Globalvía participó activamente del operativo donde los usuarios que transitaban por la zona pudieron adquirir objetos y regalías por parte de las diferentes instituciones.