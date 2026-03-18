Autoridades entregan llaves de 17 casas en Veredas del Río

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

Autoridades del sector social entregaron este miércoles las llaves de las primeras 17 viviendas correspondientes al proyecto conocido como Veredas del Río.

Dos años después de colocar la primera piedra, el presidente Rodrigo Chaves participó del acto emotivo, donde las personas beneficiadas se hicieron presentes para recibir su nuevo hogar.

“Estoy muy bendecida, agradezco a las instituciones que hicieron esto posible, fueron muchos años esperando esto y hoy es toda una realidad”, detalló Jennifer Salas, propietaria de una de las 143 casas que se encuentra en el complejo ubicado en la capital guanacasteca.

Con esta actividad, el mandatario y su equipo de gobierno culminaron el primer día de gira por la provincia numero 5, mañana emprenderán un nuevo viaje hacia Bagaces y Abangares donde entregarán una nueva delegación policial y fiscalizarán el avance del proyecto Agua para la Bajura.