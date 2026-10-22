Autoridades elevan a alerta roja afectaciones por El Niño

Fecha de publicación: 22 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 22 de octubre de 2026

Con la llegada de la época seca al país, y tras la afectación a miles de familias por las temperaturas que viven ciertas regiones, la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) elevó a alerta roja la situación que vive el país a causa de El Niño.

La medida aplicada por las autoridades incluye diez cantones de Guanacaste, así como los distritos de Paquera, Cóbano y Lepanto, en Puntarenas, y un total de 12 millas marítimas en toda la costa del Pacífico, ante el aumento de la temperatura del océano.

Según detalló el presidente de la CNE, Alejandro Picado, la alerta roja por El Niño responde al impacto que ha tenido la pesca a nivel nacional, lo cual “afecta directamente a las familias que se dedican a esta actividad”.

“Ante esta situación, debemos reforzar las medidas para reducir los impactos del Niño. Nuestro objetivo es anticiparnos, proteger a la población y procurar la continuidad de los servicios esenciales”, agregó Picado.

Alertas por El Niño

Sumado a la alerta roja en el Pacífico nacional, la CNE elevó además a alerta naranja un total de 12 cantones, incluidos parte de Puntarenas, la Zona de los Santos y la parte norte del país.

“La alerta naranja incluye a Tilarán y otros 12 cantones del Pacífico Central y la zona de Los Santos.

Y la alerta amarilla se establece para 48 cantones del Pacífico Sur y del Valle Central. ¿Por qué tomamos esta decisión? Porque aunque hemos tenido episodios de lluvias intensas e inundaciones en algunos cantones del país, en las primeras regiones afectadas ha llovido hasta un 43% menos de lo normal”, detalló el presidente de la CNE.

Las autoridades además detallaron que mantienen una serie de acciones coordinadas con instituciones como el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) y el Instituto Costarricense de Acueductors y Alcantarillados (AyA).

“El país continúa ejecutando su estrategia interinstitucional, que contempla más de 200 acciones para proteger el agua, la energía, la producción y a las poblaciones más vulnerables”, agregó Picado.

Además, las autoridades hicieron un llamado a la población general a tomar medidas ante los efectos de El Niño, principalmente a revisar fugas de agua y reducir el consumo de energía, con el objetivo de evitar racionamientos de los servicios públicos.

Según las proyecciones del Instituto Meteorológico Nacional (IMN), los efectos de sequía y altas temperaturas a nivel nacional se potenciarán al cierre del 2026, y se podrían mantener hasta mediados del próximo año