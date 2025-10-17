Autoridades ejecutan extradición de fugitivo a Croacia

La Oficina Central Nacional Interpol – San José del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ejecutó la extradición de un ciudadano croata buscado internacionalmente por graves delitos financieros y de drogas.

El extraditado es un ciudadano croata, identificado con el apellido Miroslav, de 50 años de edad.

Este es requerido en la República de Croacia por los delitos de Tráfico de Drogas y Legitimación de Capitales. Específicamente, se le acusa de Infracción a la Ley de Psicotrópicos, relacionados con hechos ocurridos en 2011.

El sujeto se encontraba en fuga desde que las autoridades croatas emitieron una notificación internacional solicitando su detención en el año 2019.

Tras labores de investigación y coordinación, los agentes judiciales determinaron que Miroslav residía en Tilarán, Guanacaste. Fue detenido allí el 13 de octubre de 2025.

La entrega se llevó a cabo la noche del jueves 16 de octubre de 2025, a las 7:00 p.m., coordinada con las autoridades croatas.

Miroslav fue extraditado a su país de origen con el fin de que sea procesado por los delitos que se le atribuyen.