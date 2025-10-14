La Fuerza Pública de Cartago, junto con el Grupo de Apoyo Operacional (GAO), la Policía Municipal y el Departamento de Urbanismo de la Municipalidad de Cartago, ejecutaron una operación de intervención y desmantelamiento de búnkeres, en el precario de Fecosa, en Cartago, este martes.

Las autoridades realizaron la destrucción de dos estructuras utilizadas para la venta y consumo de drogas, además de la remoción de barricadas hechas a mano por los vendedores de droga con el fin de impedir el acceso policial, según informaron los oficiales.

Por su parte, intervinieron a 15 personas con expediente criminal.