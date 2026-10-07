Autoridades desarrollan gran operativo por presunto lavado de dinero

Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía ejecutan una serie de allanamientos simultáneos como parte de una investigación iniciada por el presunto delito de legitimación de capitales.

De acuerdo con la información preliminar, las diligencias judiciales están vinculadas a las actividades de una organización encabezada por un sujeto conocido bajo el alias de “Sobrino”, así como a, en apariencia, 2 reconocidos productores de conciertos de la industria del entretenimiento nacional.

Los operativos buscan la recolección de indicios documentales, electrónicos y contables que permitan esclarecer la estructura financiera y determinar las responsabilidades penales de los involucrados en la causa.

Entre los inmuebles intervenidos por las autoridades judiciales figuran las viviendas de empresarios, así como otros puntos estratégicos asociados a la red bajo investigación.

Las autoridades recordaron que todas las personas sometidas al proceso se encuentran amparadas bajo el principio constitucional de presunción de inocencia, mientras la causa judicial se mantiene en desarrollo.