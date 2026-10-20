Fecha de publicación: 20 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 19 de octubre de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) desplegó la mañana de este martes un amplio operativo con múltiples intervenciones en distintos puntos de la provincia de Cartago, con el objetivo de desarticular a una presunta organización criminal.

De acuerdo con los primeros informes brindados por las autoridades, las diligencias buscan detener a los sospechosos de integrar esta red y recolectar indicios que permitan esclarecer los hechos.

Las pesquisas preliminares vinculan al grupo con actividades financieras irregulares, cobros extorsivos y otros aparentes ilícitos bajo indicios preliminares que las autoridades continúan analizando.

Para ejecutar el despliegue policial en los diferentes puntos de la provincia, la policía judicial contó con el respaldo estratégico del Servicio Especial de Respuesta Táctica (SERT).

Las autoridades judiciales indicaron que el caso se mantiene en desarrollo y, conforme avancen las diligencias de allanamiento, revisión de propiedades y el análisis de la evidencia decomisada, se ofrecerán mayores detalles sobre los resultados de la operación en el transcurso del día.

En desarrollo.