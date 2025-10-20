Las autoridades del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) denunciaron haber recibido una alerta de emergencia falsa en las inmediaciones del Parque Nacional Volcán Turrialba, el pasado fin de semana.

Ante la solicitud de auxilio se movilizaron equipos de rescate posterior a activar los protocolos propios de una situación de urgencia en una zona rural; no obstante, tras realizar un recorrido por la zona, confirmaron que no existía ninguna situación de peligro.

Rescatistas acudieron a atender una alerta falsa (Foto: MINAE)

Posterior a esto, los personeros del SINAC alertan sobre las consecuencias de emitir una alerta falsa, pues se constituye en un delito tras poner en peligro a los rescatistas y utilizar recursos que podrían aprovecharse en emergencias reales.

“Emitir una denuncia falsa no solo es un acto reprochable desde el punto de vista ético, sino que además constituye un delito sancionado por la legislación costarricense. Mientras los equipos se movilizan por una alerta inexistente, otras personas podrían estar necesitando ayuda real”, advirtió Reina Sánchez, administradora del Parque Nacional Volcán Turrialba.

Reina Sánchez, administradora del Parque Nacional Volcán Turrialba (Video: MINAE)

El artículo 373 del Código Penal advierte con multas de hasta 30 días o penas de mayor importancia, según la gravedad de los hechos provocados por mentir en un pedido de ayuda a las autoridades.

Jorge Alpízar Solano

Colaborador Grupo Extra