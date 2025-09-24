El Ministerio Público, con apoyo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), decomisó videos como parte de las diligencias relacionadas con la denuncia por hechos de índole sexual contra el ministro de Comunicación, Arnold Zamora.

El abogado del jefe de prensa institucional, Marvin Carvajal, confirmó que las autoridades secuestraron una cantidad importante de pruebas como videos en el hotel donde habrían ocurrido los hechos.

“Entendemos que el Ministerio Público y el OIJ ejecutaron el decomiso de pruebas dentro del lugar donde se desarrollaron los hechos, y no nos queda más que esperar a que la investigación siga su curso y apoyarla en todo aquello en que nuestra condición de representantes de la víctima y su familia nos lo permita”, indicó.

Ministro llegó a la Fiscalía / Foto: Jorge Castillo

La causa se encuentra bajo la dirección funcional del Ministerio Público, que mantiene el expediente en investigación. Pese a que el ministro cuenta con fuero, el proceso avanza con la recopilación de evidencias mientras se define la vía judicial que corresponderá.