Fecha de publicación: 13 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 13 de octubre de 2026

El escándalo de espionaje interno que sacude a la gigante de la inteligencia artificial OpenAI dio un giro contundente este martes, luego de que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) hiciera pública la acusación formal y los detalles del arresto del responsable.

El detenido fue identificado como Abdulrahman Alfozan, de 35 años y de nacionalidad saudí, quien se desempeñaba como ingeniero de la compañía desde julio de 2025. Alfozan fue arrestado por agentes del FBI el 9 de octubre e hizo su primera aparición ante un tribunal federal acusado de interceptación ilegal de comunicaciones.

El hallazgo: Un micrófono escondido en papel higiénico

Según la denuncia penal presentada en el Distrito Norte de California, los hechos se desencadenaron el pasado 30 de setiembre, cuando personal de seguridad de OpenAI descubrió un avanzado dispositivo de grabación conectado a un puerto USB en la parte trasera de un televisor.

El micrófono espía (denominado Dispositivo 1) había sido estratégicamente envuelto y camuflado en papel higiénico dentro de la sala de reuniones de la alta dirección ejecutiva en la sede de San Francisco. De acuerdo con las investigaciones, el aparato, cuyo contenido estaba cifrado, fue instalado el 28 de setiembre.

En dicha sala se llevaban a cabo reuniones de altísima confidencialidad sobre investigación de frontera, planes estratégicos de productos, alianzas comerciales y avances sobre tecnología de súper inteligencia.

Las cámaras de seguridad (CCTV) captaron a Alfozan merodeando por el área ejecutiva en múltiples ocasiones antes del hallazgo, a pesar de que no tenía autorización ni nivel de acceso para participar en las reuniones del directorio.

Consultas a chatbots para armar el dispositivo espía

El informe del Departamento de Justicia reveló pruebas digitales clave que delataron al ingeniero:

Búsquedas internas: Días antes de colocar el micrófono, Alfozan utilizó herramientas internas para rastrear la ubicación de las oficinas ejecutivas, calendarios de reuniones, capacidad de las salas y agendas de la alta dirección.

Uso de IA para crear el micrófono: Entre el 24 y el 30 de septiembre, una cuenta de chatbot vinculada a la esposa del sospechoso (pero que compartía identidades y direcciones IP con Alfozan) realizó consultas específicas sobre cómo “construir una grabadora de audio continua”, “personalizar la conectividad Wi-Fi”, “mejorar la escucha en vivo” y “encriptar tarjetas SD”.

Dirección MAC idéntica: La misma cuenta consultó directamente en el chatbot sobre el encabezado personalizado y la dirección MAC única del Dispositivo 1 justo antes de su instalación.

El 5 de octubre, el sospechoso volvió a ingresar a la sala ejecutiva y fue captado por las cámaras inspeccionando detrás del televisor. Ese mismo día, Alfozan olvidó un bolso en otra sala del edificio; al ser revisado por la seguridad de la empresa junto a sus documentos de identidad, se halló un segundo dispositivo de grabación (Dispositivo 2) de características similares.

Grave asunto de Seguridad Nacional

Altos funcionarios del gobierno estadounidense destacaron la gravedad del caso en el marco de la competencia tecnológica global.

“Esta grave situación subraya por qué ganar la carrera mundial por la súper inteligencia es una prerrogativa de seguridad nacional”, declaró el Director de Inteligencia Nacional, Jay Clayton.

Por su parte, el director del FBI, Kash Patel, enfatizó que proteger la innovación en inteligencia artificial es una prioridad absoluta de contrainteligencia.

“Agradezco la pronta acción. Seguiremos trabajando para proteger a las empresas americanas y garantizar que nuestro país mantenga su ventaja competitiva”, destacó.