Uno de los sujetos que perdió la vida en la balacera en un bar en Santa Ana era líder de una estructura criminal llamada “Coqueros”, que opera en el distrito capitalino de Pavas, y colíder de “Los Myrie”.

El hombre de apellido Garbanzo, de 39 años, conocido como “Mufasa”, registra 10 pasadas del 2004 al 2019, por homicidio calificado, por portación de arma prohibido, por homicidio, por robo agravado, por infracción a la ley de psicotrópicos, según confirmó el Ministerio de Seguridad Pública (MSP).

“Pese a este amplio expediente judicial, el presunto líder de los “Coqueros”, habría continuado con actividades supuestamente relacionadas ligadas al tráfico de drogas, lo que desencadenó en el ataque armado que le costó la vida”, destacó el MSP.

Otro de los hombres, de apellido Sanabria, de 36, también fue víctima mortal del ataque armado. Este era conocido como “Chuta” y también está relacionado con la estructura llamada “Coqueros”.

“Chuta” pese a no contar con expediente policial, sí ha sido identificado por la el registro de armas de fuego a su nombre, 1 arma corta y 2 largas, según MSP.

“Tanto Garbanzo como Sanabria, son reconocidos por la policía por el aparente ligamen a estructurase criminales de San José y, tendrían rencillas con otro grupo delictivo denominado “Los Negros” de Pavas y otras organizaciones criminales del sur de San José”, mencionan las autoridades.

En total, este suceso dejó un saldo de 3 hombres sin vida y 2 heridos. Estas son las identidades que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) brindó:

Fallecidos: Garbanzo de 39 años, Sanabria de 36 años y González de 44 años.

Heridos: Pérez de 36 años y Mata de 36 años.

El OIJ también confirmó el hallazgo de 33 indicios balísticos y 2 armas de fuego en el lugar de la balacera en Santa Ana.

Declaraciones del subdirector de la Fuerza Pública, Guillermo Valenciano: