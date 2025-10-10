El Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) confirmaron la detección de un caso de Rabia Paralítica Bovina, esta vez en la zona de Osa, Puntarenas.

Durante este año, se reportaron dos brotes, el primero en Heredia y el segundo en la zona sur del país.

“Recordarles a los ganaderos la importancia de mantener la vacunación anual contra la rabia, especialmente en zonas endémicas como el sur del país. La notificación temprana de cualquier animal con síntomas nerviosos es fundamental para evitar la propagación de la enfermedad”, señaló Luis Mariano Arroyo Sánchez, coordinador del Programa de Enfermedades Transfronterizas del Senasa.

La rabia es una enfermedad vírica que afecta al sistema nervioso central de los animales de sangre caliente, incluidos los humanos. Provoca descoordinación, dificultad para caminar, salivación, parálisis de las patas que impide levantarse, torsión de cuello y, por último, la muerte.

Los entes gubernamentales informaron que se establecieron medidas sanitarias como un área de cuarentena en la finca y la vacunación de los 26 animales en el establecimiento.

De igual forma, se está coordinando con el Ministerio de Salud para la vacunación de las personas que tuvieron contacto con los animales.