La tarifa eléctrica para el siguiente año aún es un misterio para los usuarios, ya que las autoridades a cargo de esta materia chocan sobre si se dará una rebaja o un aumento en los recibos de los costarricenses.

Mario Mora, intendente de Energía de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), detalló que con la información suministrada por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) más bien se presentaría hasta un 40% de aumento en la tarifa de distribución energética.

“Cuando se habla del efecto neto, se debe aclarar que, con la rebaja del CVG se compensaría el costo del servicio que da el ICE, pero eso no es por eficiencia operativa, sino simplemente porque llovió más este año y aminoró el consumo de combustibles para producir energía en las plantas térmicas”. Sin embargo, esta posición fue desmentida por Marco Acuña, presidente ejecutivo del ICE, quien señaló que las tarifas presentadas solo representan una parte del costo final; mientras que hace falta el costo de la quema de combustible, conocido como costo de generación variable (CVG), la cual sí presenta una rebaja para el año entrante.

Marco Acuña Presidente ICE “La tarifa eléctrica para hogares e industrias tendrán una rebaja. La tarifa se compone de varios elementos donde unos suben y otros bajan, pero el neto, que es lo que usted le debe importar, tiene una disminución importante. No se dejen engañar”.