El plan de eliminar el uso de billetes y monedas en el pago de autobuses encontró sus primeros problemas, ya que, según la Procuraduría General de la República, dicho proyecto pondría en riesgo a las personas más vulnerables, como adultos mayores, niños y personas que viven en pobreza.

En un oficio enviado a la Asamblea Legislativa, la procuradora Silvia Patiño señaló que “aunque la propuesta se justifica en la modernización del sistema de pago, podría generar exclusión en sectores de la población que no tienen acceso a la banca formal o a medios tecnológicos, lo que plantea un posible conflicto con el derecho al acceso equitativo a los servicios públicos”.

El proyecto, bajo análisis legislativo, fue propuesto por la diputada Olga Morera, y se pretende que dentro de tres años se deje de utilizar el efectivo en las rutas del Gran Área Metropolitana.

Sin embargo, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos dista de esta opinión, ya que señalan que dicha medida beneficiaría a los usuarios al calcular las tarifas de forma más exacta.

“Uno de los parámetros clave es la cantidad de pasajeros movilizados, y si bien hoy contamos con diferentes métodos, si llegamos a tener pago electrónico al 100%, dispondremos de información de forma precisa”, especificó Paolo Varela, intendente de Transporte.

Silvia Patiño Procuradora

“Se recomienda establecer salvaguardas que contemplen situaciones de vulnerabilidad; y es crucial garantizar infraestructura tecnológica suficiente en todo el territorio nacional, especialmente en zonas rurales”.