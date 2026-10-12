Autoridades arrancan proceso de aumento salarial para 2027

Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

El Consejo Nacional de Salarios (CNS) iniciará este miércoles 14 de octubre las audiencias para revisar los salarios mínimos del sector privado para 2027. El ajuste que se acuerde entrará en vigencia el 1.° de enero del próximo año.

El proceso comenzará con la propuesta del sector empleador. Posteriormente, el lunes 19 de octubre, será el turno de los representantes de los trabajadores, mientras que el miércoles 26 de octubre se escuchará la posición del Estado.

La revisión se desarrolla mediante un proceso tripartito, en el que participan representantes de los sectores empleador, laboral y estatal. Cada uno presenta su posición para definir el aumento que recibirán las personas trabajadoras del sector privado.

Aumento anterior fue de 1,63%

El Consejo Nacional de Salarios es el órgano técnico del Ministerio de Trabajo encargado de fijar y revisar los salarios mínimos de las distintas actividades laborales del sector privado.

La entidad está integrada por nueve miembros propietarios y tres suplentes, con representación de los empleadores, los trabajadores y el Estado.

Para 2026, el aumento aprobado fue de un 1,63% general para los salarios mínimos del sector privado.