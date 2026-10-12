Autoridades anuncian cierres viales en Heredia hasta fin de mes

Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

Los conductores que transiten el centro de Heredia deberán tomar previsiones durante las próximas semanas, esto debido a los cierres temporales que se aplicarán a partir del jueves 15 de octubre y hasta finales de mes, esto por los trabajos de intervención de 1,6 kilómetros de pavimento en una ruta de travesía nacional.

Las obras estarán a cargo del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y se ejecutarán en horario nocturno, entre las 8 p. m. y las 5 a. m. esto, según las autoridades, para reducir las afectaciones al tránsito vehicular, las actividades comerciales y la dinámica cotidiana de la zona.

Los trabajos se extenderán desde Barrio Corazón de Jesús, en el entronque con la Ruta 113, hasta Barrio Estadio, por el sector de El Trébol, donde conecta con la Ruta 3 de Heredia. Durante las labores se realizarán cierres temporales en los sectores intervenidos cada noche.

El Conavi indicó que “los conductores podrán utilizar las diferentes vías alternas disponibles en los cuadrantes centrales”, por lo que recomendó respetar la señalización preventiva y las indicaciones del personal encargado de las obras.

La intervención contempla el perfilado de aproximadamente seis centímetros de la carpeta asfáltica existente, la reparación de los sectores con mayor deterioro y la colocación de una nueva capa de asfalto de 9,5 centímetros, modificada con polímeros.

Además, se incorporará una geogrilla de refuerzo entre las capas del pavimento, esto con el objetivo de reducir la propagación de grietas, retrasar la aparición de fisuras y prolongar la durabilidad de la superficie, especialmente en zonas sometidas al tránsito constante de vehículos en el centro de Heredia.

Las obras forman parte del contrato plurianual de conservación vial de la Zona 1-9. Según la programación comunicada por la institución, el plazo previsto se extiende desde el 15 de octubre hasta finales de mes, aunque podría variar por las condiciones climáticas o los ajustes operativos necesarios.