El aumento acelerado en el decomiso de cianuro en el país encendió las alertas del Colegio de Químicos de Costa Rica, que advierte sobre los riesgos que implica la circulación y manipulación inadecuada de esta sustancia altamente tóxica.

De acuerdo con datos del Ministerio de Salud, durante el 2025 se destruyeron 3.875 kilogramos de cianuro, mientras que en lo que va del 2026 la cifra ya asciende a 13.200 kilogramos, más del triple en apenas unos meses. En total, desde el 2019 hasta abril de este año, se han eliminado 33.980 kilogramos de este químico en el país.

Decomiso de cianuro. Foto: MSP.

Según el Colegio, estos volúmenes corresponden principalmente a producto decomisado por manejo o tenencia irregular, lo que evidencia que grandes cantidades de esta sustancia estuvieron fuera de control y en circulación.

“El aumento significativo en el decomiso de cianuro refleja la magnitud del problema y genera una profunda preocupación, ya que se trata de una sustancia altamente peligrosa cuyo manejo inadecuado representa un riesgo grave para la salud pública y el ambiente”, advirtió el Colegio de Químicos.

El cianuro es potencialmente letal y su exposición puede provocar intoxicaciones severas, contaminación ambiental e incluso emergencias químicas. Las autoridades señalan que el trasiego de este tipo de sustancias bajo condiciones inadecuadas incrementa la probabilidad de incidentes con consecuencias graves.

Alexander Mata, presidente del Colegio de Químicos de Costa Rica.

Además, el riesgo no se limita al ámbito industrial. El Colegio advierte que en los hogares también existe una exposición cotidiana a productos químicos peligrosos, muchas veces almacenados sin rotulación adecuada, en recipientes deteriorados o en condiciones inseguras.

“Las situaciones no controladas que involucran sustancias peligrosas pueden provocar afectaciones negativas a la salud y al ambiente, debido a que pueden ser corrosivas, tóxicas, inflamables, irritantes, explosivas o incluso cancerígenas”, señalaron.

Decomiso de cianuro. Foto: MSP.

Ante este panorama, hacen un llamado a la población a informarse y adoptar prácticas seguras en el manejo y almacenamiento de productos químicos, con el fin de prevenir intoxicaciones, incendios u otros incidentes.