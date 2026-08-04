Autoridades alertan aumento de diabetes en los ticos

Datos de la Dirección de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud revelan que durante el año 2024 se contabilizaron 13.431 casos de diabetes nuevos, lo que equivale a un promedio de 36 personas diagnosticadas cada día.

Este incremento representa un 27,3% más que en 2023 y casi duplica los registros de 2022.

Ana Cristina Tames, Promotora de la Salud de Coopesalud, explica que la consulta estándar de 15 minutos no permite abarcar todas las dudas que surgen tras un diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo 2.

“La necesidad específica que vino a resolver el programa es el vacío de acompañamiento continuo y educación que tienen las personas recién diagnosticadas”, explicó Tames.

Un enfoque interdisciplinario y educativo

Bajo ese panorama, la Clínica de Pavas, administrada por Coopesalud, lanzó un programa piloto para acompañar integralmente a los nuevos pacientes diagnosticados con diabetes.

El programa se estructura en sesiones de educación semanal donde la información se utiliza como una herramienta de empoderamiento.

El objetivo es que los pacientes aprendan a tomar decisiones informadas para mejorar su calidad de vida a pesar de la enfermedad.

Para ello, se ha dispuesto de un equipo que dedica una hora por profesional a cada paciente, permitiéndoles comprender a fondo qué ocurre en su cuerpo.

El equipo de trabajo está compuesto por médicos, enfermeros, nutricionistas, educadores físicos y especialistas en salud mental.

Este último componente es crítico, ya que el estrés y la ansiedad son barreras comunes que impiden a los pacientes adherirse a los nuevos hábitos alimentarios y de ejercicio. Sobre esta integración, Tames enfatiza: “Sin salud mental, no hay salud”.

El abordaje también considera los determinantes sociales, tales como el acceso a alimentación de calidad, la calidad del sueño y la disponibilidad de espacios seguros en la comunidad para realizar actividad física.

Más allá de los indicadores clínicos tradicionales, como la reducción de la hemoglobina glicosilada, las autoridades afirman que se busca un cambio profundo en la percepción del paciente sobre su condición. El programa pretende evitar que la persona se sienta aislada y que desarrolle complicaciones tempranas por falta de guía.

Como mensaje de esperanza para los nuevos pacientes, Tames recuerda que recibir la noticia no debe ser el fin de la tranquilidad personal:

“La diabetes no define quién es usted, es sólo una condición que le acompaña”, concluyó.

Con el acompañamiento adecuado, los especialistas aseguran que es totalmente factible mantener una vida plena y activa.