Los autores costarricenses tendrán un papel protagónico en la cuarta edición del Festival Letras de Costa Rica, que se celebrará el próximo martes 21 de octubre a las 6:00 p.m. en la Sala Miguel de Cervantes de Casa de América, Madrid, España.

El encuentro, fundado en 2022 por los escritores José Chacón, Silvia Campos y Carlos Francisco Echeverría, se ha consolidado como una plataforma para difundir la literatura tica en el ámbito internacional y reunir a la comunidad cultural costarricense en España.

Autores ticos expondrán sus obras en España. Foto: cortesía.

Voces ticas en diálogo con España

De acuerdo con los organizadores, la gala de este año contará con el respaldo de la Embajada de Costa Rica en España y de la Editorial Costa Rica, y ofrecerá un programa que combina narrativa, ensayo y poesía en un diálogo cultural entre autores costarricenses y españoles.

Entre las actividades destacan:

Presentación del libro Narrativa Contemporánea Costa Rica-España , con los escritores costarricenses Diego Quintero y Gabriela Peña-Valle , y los españoles Nuria Barrios y Javier Sáez Ibarra . La conversación será moderada por Laura Solano Rivera , jefa de Producción y editora de la Editorial Costa Rica.



, con los escritores costarricenses y , y los españoles y . La conversación será moderada por , jefa de Producción y editora de la Editorial Costa Rica. Diálogo en torno a la obra Mamá tiene 100 años del autor Rodolfo Arias Formoso, acompañado por el Dr. Carlos Cascante, profesor universitario, escritor e investigador.



Espacio dedicado a la poesía, con la participación de tres voces destacadas de Costa Rica: Silvia Castro (La llama enmudecida), Rolando Durán Vargas (Donde el tiempo espera) y Arabella Salaverry (Chicas malas). La moderación estará a cargo de Carlos Francisco Echeverría.

Con esta cuarta edición, el Festival Letras de Costa Rica contará con la promoción internacional de la literatura costarricense, al tiempo que pretende fortalecer los lazos con la cultura española.