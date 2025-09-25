El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que la autopsia practicada a los cuerpos encontrados en una finca de Quepos determinó que ambas víctimas murieron por impactos de arma de fuego.

De manera preliminar, los forenses establecieron que el masculino presentaba una herida de bala, mientras que la mujer tenía 3 impactos de proyectil.

Además, indicaron que la víctima fue identificada con el apellido Daxer, de 57 años y nacionalidad austriaca. Mientras que el hombre no ha sido identificado oficialmente.

En apariencia, el motivo por el que los habrían matado es por un asalto, según dio a conocer Randall Zúñiga, director del OIJ.

OIJ confirma el hallazgo de dos cuerpos (un masculino y una femenina) enterrados en las inmediaciones de Finca Cerros de Quepos , dentro de la propiedad de una pareja de alemanes que se encuentran reportados como desaparecidos desde el día de ayer. El móvil sería el asalto. — DirectorOIJ (@DirectorOIJ) September 24, 2025

El caso

El hallazgo se produjo luego de que la pareja, residente en Costa Rica y reportada como desaparecida desde el lunes, fuera buscada en la zona de Finca Cerros.

Al llegar a la propiedad, los agentes encontraron un montículo de tierra removida y, tras la intervención de la unidad canina, localizaron los cuerpos enterrados, maniatados y dentro de bolsas plásticas.

Dentro de la vivienda también se hallaron manchas de sangre, rastros de limpieza reciente y huellas plantares que serán analizadas por parte de las autoridades para determinar la dinámica del crimen.

El caso continúa bajo investigación mientras confirman la identidad del masculino y se amplían las pesquisas para esclarecer el doble homicidio.

En colaboración con el periodista Wilmer Madrigal.