Autopsia: Confirman causa de muerte de famosa actriz

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

La actriz Hayden Panettiere, conocida por sus papeles en las series de televisión “Heroes” y “Nashville”, falleció a causa de los efectos de una mezcla de fentanilo, relajantes y antipsicóticos, revelaron las autoridades este martes.

Panettiere falleció a los 36 años el 16 de agosto en Greenville, Carolina del Sur.

La autopsia no reveló señales de traumatismo que pudiesen haber contribuido con su muerte, de acuerdo con el departamento forense del condado de Greenville.

“La causa de muerte fue determinada como efectos tóxicos de fentanilo, 4-ANPP, alprazolam, metocarbamol y quetiapina”.

Su deceso fue clasificado como “accidental”.

Hayden Panettiere. Foto: AFP.

El fentanilo es un opioide sintético extremadamente potente, usado médicamente para dolores severos pero también producido de forma ilícita y asociado al aumento de muertes por sobredosis en Estados Unidos.

La quetiapiana es un antipsicótico, a veces recetado para esquizofrenia, desorden bipolar y depresión, mientras que el metocarbamol es un relajante muscular. El alprazolam es un ansiolítico.

Panettiere fue encontrada sin vida en un apartamento en Greenville por su novio Brian Hickerson y su hermano, Zach, de acuerdo con medios locales.

Los paramédicos acudieron al lugar tras recibir una llamada de emergencia y la encontraron con un paro cardiaco. Los esfuerzos para resucitarla no rindieron efecto y fue declarada muerta en el lugar.

Las autoridades investigan el caso, proceso que puede orientarse a determinar quién le suministraba las drogas.

Nacida en 1989, Panettiere entró a la industria desde bebé. A los 11 meses apareció en comerciales, y fue nominada al Grammy a los 9 años por darle voz al personaje de la “Princesa Dot” en la cinta “Bichos: Una aventura en miniatura” (1998).

Su catálogo incluye títulos como “Duelo de titanes”, “Sueños sobre Hielo”, “Scream 4” y “Scream 6”.

Trabajó en Hollywood toda su vida, pero a la par de su exitosa carrera atravesó momentos difíciles.

En sus memorias “This Is Me: A Reckoning”, lanzadas en mayo, Panettiere describió las presiones de ser una estrella infantil y sus experiencias con la adicción al alcohol y otras sustancias, así como el camino de la recuperación.

Panettiere también habló sobre el distanciamiento de su madre, quien administró su carrera cuando era niña.

La artista tuvo una hija en 2014 junto al boxeador ucraniano Wladimir Klitschko. En una de sus últimas entrevistas con la revista Momé en julio, ella contó que dar a luz fue extremadamente doloroso y peligroso, una experiencia que la dejó deprimida y la empujó al alcohol.

Ella le cedió la custodia a Klitschko.