La implementación de las autopruebas de Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) en 2025 permitió descubrir 29 nuevos casos positivos en el país, según confirmó el Ministerio de Salud.

Estas personas recibieron acompañamiento en el proceso de confirmación diagnóstica y fueron referidas a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), donde iniciaron de inmediato su tratamiento antirretroviral.

“Hemos tenido muy buena respuesta con este tipo de prueba. Durante este año hicimos actividades específicas con poblaciones claves expuestas al VIH, ya tomamos los resultados y vamos a insistir con la modalidad asistida, entonces lo incorporamos dentro del Plan Estratégico Nacional”, explicó José Pablo Montoya, coordinador del departamento de VIH del Ministerio.

Hasta setiembre se aplicaron 763 autopruebas en diferentes provincias, lo que evidencia el alcance de esta estrategia. El objetivo es facilitar el acceso a poblaciones vulnerables y reducir las barreras que impiden conocer a tiempo el estado serológico.

Estos resultados provienen del plan piloto desarrollado el año pasado, que tras la aceptación se integró como parte de los mecanismos de diagnóstico temprano que impulsa la cartera para combatir la enfermedad. Una vez hecha la prueba, los costarricenses pueden conocer en 20 minutos si tienen el virus.

Además de la red pública, las personas podrán acceder a este mecanismo en el sector privado, ya que Salud espera el ingreso de 1.500 pruebas nuevas que se distribuirán en este ámbito durante el último trimestre del año.

“Ya como política pública hay muchos abordajes para el VIH, pero ahora estamos brindando una alternativa adicional para acceder a estas autopruebas. Hay población más sensible que requiere un espacio seguro, confiable y sin estigmas para poder realizarse este análisis”, subrayó Mary Munive, ministra de Salud.

Autoridades y organizaciones de la sociedad civil destacan que la detección temprana resulta clave para contener la propagación del virus, garantizar la atención integral y reforzar la cultura del autocuidado. Con esta herramienta, Costa Rica busca consolidar un sistema de salud más inclusivo y efectivo en la lucha contra este padecimiento.