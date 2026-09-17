Automovilismo regresa a la pista este fin de semana

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

El Campeonato Nacional de Automovilismo regresará a la pista este domingo 20 de setiembre con el Gran Premio Tactikos.

Esta fecha representa la cuarta jornada del certamen nacional y esta jornada es organizada por la Costa Rica Racing League (CRRL) que se llevará a cabo en el Parque Viva.

Con el regreso a las pistas, la velocidad, estrategia y la lucha por los primeros lugares volverán a marcar una jornada clave del actual campeonato.

La fecha volverá a traer a la pista a los pilotos y equipos de las diferentes categorías del campeonato, que llegan a esta jornada en un momento importante de la temporada 2026 y con puntos en disputa que serán determinantes en la lucha por los títulos.

Después de las fechas disputadas hasta julio, Sergio Solís Carballo (#91) encabeza la categoría Super GT con 123 puntos, mientras que Mauricio Curing y Johan Hernández (#117) lideran C2 con 121 unidades.

La clasificación también tiene a Bryan Soto Cubillo (#10) como líder de GT3 con 85 puntos, Andrés Gómez Horvilleur (#92) al frente de ST con 82 y Kevin Chavez (#66) como primero de GT con 67 unidades.

Para el Gran Premio Táctikos, el público contará con diferentes opciones para seguir la acción en el circuito.

Las entradas generales estarán disponibles desde ¢5.000, mientras que los niños menores de 12 años ingresarán gratis. Una de las alternativas será la Gradería G5, ubicada frente al lago y la Curva 1, con entradas desde ¢6.500. Desde este sector los aficionados tendrán visibilidad hacia ambas rectas y varias curvas del circuito.

También estará disponible la Gradería Techada, ubicada frente a la recta principal, con entradas desde ¢7.000 por persona, una opción para observar de cerca las principales acciones de los autos en pista. Es importante recalcar que las opciones de gradería señaladas no incluyen parqueo y, en el caso de G5, tampoco gradería techada.

Este evento cuenta con el aval de la Federación Costarricense de Automovilismo y Motores (FECOM).