Lo que parecía ser una carrera tranquila y emocionante para el piloto costarricense, Danny Formal, estuvo cerca de terminar en tragedia este domingo en el Michelin GT Challenge en Virginia, Estados Unidos.

Cuando restaban 38 minutos para finalizar la carrera, se observa como el Lamborghini que conducía el costarricense, se salió de la pista envuelto en llamas y se va a estrellar contra la barrera de protección. El piloto nacional, logró salir rápidamente, sin embargo, tuvo quemaduras leves en sus mejillas.

“Estoy bien, todo lo que podía salir mal, salió mal, pero todo lo que podía salir bien, fue bien. Estoy agradecido, Dios estuvo conmigo. Tengo algunas quemaduras en mis labios y mejillas”, comentó Danny, quien es piloto para el Wayne Taylor Racing.

Danny Formal is awake, alert and being transferred to a local hospital after this fiery incident during the IMSA event at Virginia International Raceway.



@grandepremio pic.twitter.com/JRxndfj28Y — Motorsport (@Motorsport) August 24, 2025

"Everything that could go wrong went wrong, but everything that could go right went really right. Really grateful, really thankful. God was with me for that one. I have some face burns on my lips and my cheeks, but I'm okay." – Danny Formal

Formal's No. 45 GTD car caught fire…



pic.twitter.com/kJydwaK9K2 — IMSA (@IMSA) August 24, 2025