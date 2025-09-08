Como parte de las medidas urgentes que requiere el sistema de transporte público, pero con soluciones que busquen no aumentar los costos a los pasajeros, la Cámara Provincial de Autobuseros (Caprobus) presentó 15 propuestas urgentes ante el Consejo Nacional de Transporte Público (CTP).

Miguel Zamora, presidente de la agrupación, explicó a Diario Extra que dichas ideas buscan que el transporte público salga de números rojos, pero sin que sean los usuarios quienes asuman los costos de la mejoría económica.

“El sector ocupa de los usuarios, que se pronuncien a favor de estos reconocimientos para ver beneficios directos a los pasajeros y no tener aumentos desmedidos”, explicó Zamora.

Entre las medidas se encuentran la regulación a las plataformas digitales, una promesa incumplida que se mantiene en los archivos de la Asamblea Legislativa a la espera de ser votada por los diputados.

“También nos han afectado los servicios informales y el excesivo otorgamiento de permisos de transporte para trabajadores y estudiantes; donde el CTP no ha cumplido el papel de control efectivo”, detalló. Dentro de Caprobus, y como parte de las empresas firmantes de las solicitudes, se encuentra CoopeTransAtenas, la cual habría indicado que dejaría de prestar el servicio en los próximos días si la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) no realizaba un ajuste al costo del pasaje.

“No es que queramos abandonarlas, sino que no se nos está dando la oportunidad de seguir trabajando”, habría detallado Carolina Murillo, gerente de la autobusera.

Propuestas presentadas

1. Exoneración del Impuesto de Venta Añadido (IVA)

2. Exoneración total o parcial del impuesto a los combustibles

3. Creación de un fondo nacional

4. Fiscalización y regulación del transporte ilegal (plataformas y “piratas”)

5. Incentivos a los usuarios

6. Actualización del modelo tarifario

7. Trato urgente a las rutas rurales

8. Régimen fiscal simplificado para autobuseras

9. Combate al transporte ilegal

10. Campañas para fomentar el uso de transporte público

11. Control sobre los permisos especiales (estudiantes y trabajadores)

12. Recibir beneficios por los adultos mayores que utilizan bus

13. Disminución del 50% de las cargas

14. Priorizar buses sobre transporte privado de estudiantes

15. Diferenciar recorridos entre rutas cortas y largas