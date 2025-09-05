La baja en los ingresos de los autobuseros a raíz de la existencia de plataformas digitales pone a las prestadoras de servicio en una situación financiera difícil; y es por ello que dichas empresas piden a las autoridades reconsiderar el subsidio con el que cuentan los adultos mayores.

Así se destaca en el informe INF-0707-2025, realizado por el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme), donde se expresa un aumento de esta población a nivel nacional.

“El sistema enfrenta presiones demográficas: los adultos mayores representan, actualmente, el 15 % de los usuarios (frente al 5 % histórico), requiriendo ajustes tarifarios urgentes, dado que el pasaje del adulto mayor es subsidiado por los demás pasajes”, detalla el documento basado en experiencias de seis empresas autobuseras.

Dichos datos fueron confirmados por Rafael Herrera, director ejecutivo del Consejo de Transporte Público, quien explicó que este envejecimiento de la población afecta a los prestadores de servicio debido a que reduce sus ganancias, las cuales ya se encuentran bajas por la caída de usuarios regulares.

“Es un tema tarifario que la Aresep, en sus facultades y competencias exclusivas, tiene que analizarlo y ver cómo adecua el subsidio que no está cayendo sobre el Estado, sino sobre los hombros de los usuarios”, detalló Herrera a Diario Extra.

Sin embargo, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) declaró un escenario distinto para el transporte público, ya que las tarifas se encuentran desactualizadas por propia omisión de las autobuseras.

“En aquellos casos que se trate de rutas urbanas, los adultos mayores no son contabilizados para efectos de definir la tarifa, mientras que en aquellas rutas interurbanas, es decir, mayores a 25 km, se contabilizan los adultos mayores según la proporción del pasaje que efectivamente paga”, comentó Paolo Varela, intendente de Transportes.

El funcionario de Aresep además explicó a este medio que “en caso de que una empresa indique estar pasando por un desequilibrio financiero, puede acudir en cualquier momento a realizar una solicitud de estudio tarifario para que a través de esta fijación se considere la estructura de costos y la cantidad de pasajeros movilizados, junto a la proporción de adultos mayores”.

Según los datos del Instituto Costarricense de Estadística y Censos (INEC), se espera que la esperanza de vida aumente en el país conforme avancen los años, alcanzando los 84 años para el 2050 y generando un envejecimiento general de la población.

Autoridades opina

Rafael Herrera Director Ejecutivo CTP “Cuando se pensó en darle el pasaje gratis al adulto mayor se tomó un porcentaje de la población que al día de hoy se ha casi triplicado, entonces la previsión que se tomó hace mucho tiempo y a ahora quedó desactualizada”