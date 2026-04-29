Con más de 100 rutas en abandono y un 95% de estas ubicadas en zonas rurales, las autobuseras a cargo de los servicios fuera del área metropolitana se unieron para pedir una mejora en las tarifas del servicio.

Bajo el primer Encuentro Nacional del Transporte Público, un grupo de cámaras empresariales presentó un panorama poco sostenible si no se realizan intervenciones urgentes durante la administración de la presidenta electa Laura Fernández.

“La hoja de ruta que nosotros planteamos es precisamente una reorganización, una diferenciación de sectores, una calificación diferenciada, porque nuestra demanda no nos permite continuar, a pesar de que lo hacemos, y si continuamos con la metodología actual de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), el más afectado es el usuario”, relató Miguel Zamora, presidente de la Cámara de Propietarios de Autobuses (Caprobus).

Según Zamora, el modelo debería tomar en cuenta que las zonas fuera de la ciudad deben recorrer más distancias con menor cantidad de pasajeros, lo que genera menores ingresos y más dificultad para el mantenimiento de las unidades.

A este punto de vista se unieron distintas agrupaciones, como la Cámara Nacional de Autobuses (Canabus), donde el presidente Bernal Rodríguez señaló la necesidad de intervenciones urgentes.

“Los problemas que tenemos en el área metropolitana son distintos de los que están fuera, y nosotros lo que queremos es justamente evidenciar todo lo que ocurre fuera de esta parte, desde la situación de los operadores, desde la necesidad de hacer una regulación especial, buscar incentivos económicos y fiscales que permitan la operación del sistema”, expresó. En el espacio además participaron autoridades entrantes como Francisco Gamboa, vicepresidente electo, y diversas diputaciones entrantes, quienes deberán atender la situación del transporte público.

“Es necesario que las tarifas sean modificadas sin perjudicar a los usuarios y que las empresas tengan la rentabilidad suficiente para la inversión; también aquí se ha venido a hablar hoy de la necesidad de reformas jurídicas y legislativas, porque con una ley de 1999 ya hay muchos desfases”, destacó por su parte Óscar Alfaro, dueño de la empresa Transportes Inteligentes de Guanacaste (TIG).

En cuanto a si es posible esto, el intendente de Transporte de la Aresep, Paolo Varela, explicó que actualmente se hace la diferenciación de cobro según la cantidad de buses con los que cuente cada empresa; sin embargo, debería analizarse las localidades que atiende cada ruta.

“Una opción que ya está a la mano es el tema de la integración de rutas desde el punto de vista del modelo tarifario; lo que podemos analizar es ya teniendo alguna diferenciación por lo que son las dimensiones”, agregó.

Las medidas para el transporte público se unen a las presentadas por la Cámara Nacional de Transportes (Canatrans), que también solicita un ajuste a la legislación y una declaratoria de interés nacional para agilizar procesos.

Bernal Rodríguez Canabus

“El sistema de transporte que en algún momento funcionó ya ha cambiado, o sea, no es posible comprender que lo que funcionó en el siglo pasado se siga gobernando en el presente: los fraccionamientos son muy notorios”.

Óscar Alfaro Autobusera TIG

“Es un tema complejo, porque aquí tiene que ver desde el espacio en carretera, las distancias y la cantidad de pasajeros que se mueven en los viajes; la disminución de pasajeros se ha dado en todo el país, en todas las rutas”.