Autobuseras acumulan miles de denuncias, pero pocas sanciones

Pese a las 6.389 denuncias y quejas presentadas ante las autoridades, cientos de empresas de autobús continúan operando sin ningún tipo de sanción por parte de las instituciones a cargo del transporte público.

Así lo demuestran los datos recopilados por el Consejo de Transporte Público (CTP) y la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), ambas entidades a cargo de la fiscalización del buen servicio por parte de las autobuseras.

Entre 2022 y junio de 2026, el CTP registró 4.903 quejas por parte de los usuarios, mientras que la Aresep acumula 1.486 denuncias, para un total de más de 6 mil problemas experimentados por pasajeros.

Sin embargo, la autoridad reguladora registra tan solo un total de 302 investigaciones abiertas debido a estas situaciones, de las cuales solo 20 derivaron en sanciones administrativas contra las mismas empresas; es decir, un 0,3% del total de denuncias y quejas presentadas por los usuarios.

Incumplimiento de

horarios y tarifas ilegales

Problemas de horarios, cobros indebidos e incumplimiento de la Ley 7600 son, según los registros, algunas de las faltas más recurrentes en el servicio de autobús, según las denuncias presentadas por los usuarios; todo esto sumado a posibles maltratos por parte de los conductores y suspensiones de recorrido, según reporta la propia Aresep.

Gabriela Prado, directora de Atención al Usuario, explicó el contexto operativo al señalar que “el servicio de transporte público modalidad autobús ha sido uno de los servicios que genera mayor inconformidad pues hay rutas que, por su complejidad, porque son muy largas o porque son costosas, generan mayor efervescencia alrededor de esta prestación.

Hay una serie de elementos también que han afectado y así nos lo han hecho saber los diferentes prestadores, como por ejemplo la incursión de prestación no autorizada”.

Según la recopilación de la autoridad reguladora, la mala calidad del transporte público, los cobros indebidos o problemas de facturación, el poco acceso a rutas regulares y el incumplimiento de horarios son las categorías que presentan mayor cantidad de quejas y denuncias en el servicio.

Asimismo, Prado detalló que la insatisfacción de los usuarios no proviene únicamente del ajuste frecuente en el costo del pasaje, sino del deterioro general en las condiciones del viaje diario, y señaló que muchas veces, tras los incrementos tarifarios, los pasajeros constatan con gran frustración que la calidad del servicio recibido no se equipara en lo absoluto al dinero extra que tuvieron que desembolsar.

Prado puntualizó que existen diversas situaciones irregulares que enfrentan los pasajeros en sus trayectos cotidianos, tales como “empresas que no se hacen ciertos tramos, cobros de unas tarifas no autorizadas, que el chofer no llega hasta la última parada y se detiene en el anterior”.

Además, la funcionaria destacó que “las mujeres experimentan algún riesgo en ese trayecto”, esto relacionado con temas de violencia o acoso; mientras que fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM) “algunos territorios más lejanos, especialmente en las periferias, donde hay esquemas operativos que son muy muy distantes uno de otro, entonces un autobús que entra en la tarde y sale en la mañana”.

Un grupo reducido de 10 empresas de autobuses acumula la mayor cantidad de denuncias y quejas ante las autoridades del transporte público, ya que en conjunto representan el 30,7% de los problemas reportados en el servicio.

Dicha lista la encabeza la empresa Transportes Unidos Alajuelenses S.A. (Tuasa), la cual acumula un total de 474 problemas reportados por los usuarios; cantidad que por sí sola representa siete de cada 100 denuncias presentadas ante el CTP y la Aresep.

El podio de mayor cantidad de problemas lo completan las empresas Autotransportes Palmares JAV, a cargo del recorrido entre la capital y el cantón alajuelense, y Auto Transportes Moravia, con recorridos a lo interno de la provincia de San José. Ambas concesionarias registran 308 y 180 denuncias, respectivamente.

Dentro de la lista solamente figura una ruta que opera fuera de la GAM, Transportes Matina Bataán, mientras que los demás recorridos operan en cantones como Goicoechea, Escazú, Cartago, Pavas, Curridabat y Montes de Oca.

¿Cómo poner una denuncia?

Para lograr que los reclamos deriven en fiscalización técnica o castigos, Aresep destacó la necesidad de que los usuarios recaben evidencias al presenciar anomalías.

Prado remarcó que, como mínimo, deben existir datos del momento en el que se dio la irregularidad en el servicio de autobuses.

“Cuando un servicio no se presta en condiciones de calidad y cuando el trato que la persona usuaria experimenta cuando hace la gestión ante el prestador no es adecuado, tiene que recabar prueba; tomar una fotografía, anotar si fue en el autobús, saber cuál fue la unidad, cómo es el número de la ruta, entre otras cosas”.

En cuanto a plataformas, la funcionaria indicó que disponen de canales tecnológicos accesibles como la Ventanilla Única del sitio web de la Aresep, donde “pueden subir un video, pueden subir una fotografía y ponen su denuncia o queja, incluso si la quieren hacer anónima”.

Prado además enfatizó que los reportes documentados facilitan enormemente el trabajo institucional y explicó que, cuando las personas aportan datos concretos, la entidad fiscalizadora no pierde tiempo recabando información preliminar, lo que agiliza el proceso formal de investigación.

Las gestiones pueden tramitarse por vía telefónica (800-0273737), mediante el portal web o de forma presencial. El marco legal impone a los operadores infractores sanciones de 10 a 20 salarios base, así como la posible pérdida de la concesión por reiteración de faltas.



Los propios usuarios señalan que los horarios son el principal problema.



Analí López





“Yo diría que definitivamente deben mejorar las carreras porque yo he estado aquí casi media hora y no pasa ningún bus; lo otro es que pasan y si ven un adulto mayor no paran, lo cual es peor porque es humillante”.







Luis Carvajal





“El horario es un problema de siempre, el horario es muy malo. Actualmente cada 20 o 30 minutos pasa por aquí y el servicio me parece terrible. Porque aquí te vas y vas al centro, es pésimo el servicio. Es un servicio muy malo”.



Katia Montanaro





“Se necesita que haya más buses porque siempre hay muchas filas. Y también cambios de choferes, los llevan super colapsados los buses, entonces por eso no me gusta viajar en bus. Pero tengo que usarlo seguido”.



