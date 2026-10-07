Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026

Como parte de más de 100 rutas de transporte público que se encuentran en abandono, una nueva autobusera de San José anunció que dejará de dar servicio de pasajeros a partir de esta semana.

Se trata de la empresa LaRed LTA, autobusera a cargo de varios recorridos de la capital, pero que anunció que suspenderán específicamente la ruta 16, la cual abarcaba Barrio México, San Cayetano, Barrio Escalante y la Universidad de Costa Rica (UCR).

“Agradecemos de todo corazón a nuestros usuarios, a la Asociación de Desarrollo y a todas las personas y comunidades que, durante este tiempo, nos brindaron su confianza y nos permitieron ser parte de su día a día”, señaló la empresa mediante redes sociales.

Según especificó la autobusera, el servicio se realizará de forma normal hasta el 8 de octubre, ya que el viernes de esta semana se dejará de dar el servicio.

“Ha sido un honor servirles y acompañarlos en sus trayectos. Valoramos profundamente su apoyo, comprensión y la relación que hemos construido a lo largo de estos años”, agregaron.

Baja de usuarios golpeó a autobusera

Entre las razones que motivaron al cierre de funciones de la ruta 16, la empresa señaló la existencia de altos costos que volvían inviable mantener el servicio, esto sumado a una baja en la cantidad de personas que utilizan el transporte público.

“Esta situación se debe principalmente a los altos costos en el combustible, una falta de demanda regular y el predominio de adultos mayores en las comunidades”, comentó la autobusera.

Según las proyecciones de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), existen alrededor de 100 rutas en abandono en todo el territorio nacional.