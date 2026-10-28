Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

Un autobús volcó la mañana de este miércoles, en la ruta 4, en el sector de Horquetas de Sarapiquí, Heredia, donde los cuerpos de emergencia reportan personas atrapadas y un derrame de combustible.

La emergencia es atendida por unidades del Cuerpo de Bomberos en las cercanías del restaurante Palmitour, en el sector de Río Frío, luego de que se alertara sobre el vuelco del vehículo.

Por su parte, la Cruz Roja Costarricense informó que recibió el reporte a las 7:55 a. m. Según la información preliminar, el autobús se habría salido de la vía y terminado volcado en una cuneta.

Los primeros reportes señalan entre seis y ocho posibles pacientes que viajaban en el vehículo. La Cruz Roja movilizó inicialmente dos unidades básicas para atender la emergencia.

De momento, las autoridades no han brindado detalles sobre la condición de las personas involucradas ni han confirmado la cantidad de pacientes que requieren atención médica.

La emergencia se mantiene bajo atención de los cuerpos de socorro.