Un hombre resultó gravemente herido la tarde de este domingo, luego de ser atropellado por un autobús en las cercanías del Hospital San Juan de Dios, específicamente en avenida 6, calle 6, San José.

Según las autoridades, la víctima quedó atrapada debajo del autobús y tuvo que ser liberada por las unidades de rescate.

De acuerdo al reporte preliminar, el sujeto presentaba un trauma importante en el tórax y en el cráneo, por lo que fue trasladado en condición crítica al Hospital San Juan de Dios.

Las circunstancias del accidente aún se encuentran bajo investigación.