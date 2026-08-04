Austria registra un récord absoluto de temperatura con 41 °C

(Viena, Austria. AFP). Austria ha batido su récord absoluto de calor con 41°C medidos en Viena, anunció este martes el servicio meteorológico GeoSphere Austria.

La medición se realizó en la estación de Viena-Stammersdorf, en el noroeste de la capital, explicó la agencia meteorológica austríaca en un comunicado, superando los 40,8 °C registrados horas antes.

Estos registros superan el anterior récord nacional de 40,5 °C, alcanzado el 8 de agosto de 2013 en la estación de Bad Deutsch-Altenburg, en el este del país.

En Viena, el dueño de un restaurante dijo a la AFP que “muy poca” gente estaba visitando su local y calificó el clima de “catástrofe”.

“Solo esperamos que pase este calor. ¿Qué podemos hacer? Nada… Nadie quiere comer ni beber nada. Todos lo único que quieren es atrincherarse en casa”, afirmó Nasir Dis, de 60 años.

El último repunte de las temperaturas se suma a un periodo ya de por sí excepcional de calor y escasas precipitaciones en los últimos meses, con varios récords locales superados.

El país europeo vivió el cuarto mes de julio más cálido desde que hay datos y “en algunas estaciones de medición, el déficit de precipitación alcanzó el 90%”, según indicó GeoSphere Austria.

Los damascos empezaron a madurar aproximadamente 20 días antes que el promedio observado durante el período de 1961 a 1991, lo que ilustra el impacto del calentamiento global en los cultivos, señaló el servicio meteorológico.

El ministro de Agricultura, Norbert Totschnig, advirtió que está siendo “cada vez más difícil” para los agricultores alimentar a sus animales, ya que la sequía reseca los pastizales.

El calor extremo, que los científicos atribuyen al cambio climático causado por la actividad humana, ha resecado la vegetación y los suelos en el continente europeo, aumentando el riesgo de incendios.