Fecha de publicación: 16 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

En el marco de las celebraciones del 15 de setiembre, la Embajada de Costa Rica en Australia destacó que emblemáticos edificios e infraestructuras del National Triangle en Canberra se iluminaron con el blanco, azul y rojo de la bandera costarricense.

Como parte del homenaje a los 205 años de vida independiente del país, el National Carillon, el Questacon-National Science and Technology Centre, el John Gordon Building y el Treasury Building lucieron el tricolor nacional durante la jornada festiva en la capital australiana.

La representación diplomática tica en la nación oceánica celebró el gesto como muestra de los lazos de amistad entre ambas naciones y envió un caluroso saludo a la comunidad costarricense en el exterior con un eufórico «¡Qué viva Costa Rica!».