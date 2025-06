Austin Berry, recordado por su paso con Alajuelense, habló en exclusiva en Tiempo Extra, programa que se transmite de lunes a viernes a las 12 m.d. por Extra Radio 92.3 F.M.

En dicho programa, el ex jugador manudo aseguró que no se explica lo que le pasa a la Liga en campeonatos nacionales, especialmente en las fases finales del torneo.

Austin cree que la presión por ganar en suelo nacional los hace cometer esos errores, ya que al ganar la Copa Centroamericana, no tienen esa presión a nivel internacional.

“Un equipo de los llamados grandes, si no llega, o cuando llegan a esas instancias y no gana el torneo nacional, se le va generando a uno una presión. En el Centroamericano, porque ya lo han ganado, esa presión no la tienen. Cuando vienen al Torneo de Copa, que es aquí mismo y lo ganan enfrentando a los mismos rivales, lo ganan. Pero lo que se ha hecho alrededor del campeonato nacional, ha sido tan fuerte, que usted no se explica a veces“.