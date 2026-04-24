Ausencias atrasan debate del tren rápido

Aunque estaba previsto que este jueves se discutiera en segundo debate el proyecto del Tren Rápido de Pasajeros, expediente 25.291, la discusión no se realizó luego de que la Comisión Especial de Redacción no lograra el quórum para sesionar. Este es uno de los procedimientos necesarios para que el texto se discuta en el Plenario.

El abordaje del proyecto aparecía en el punto 27 de la sesión del jueves. No obstante, la comisión sesionó de forma extraordinaria después del Plenario y tras la revisión, el texto queda listo para ser enviado a la Secretaría del Directorio. De esta manera, es posible que se programe la votación de segundo debate en los próximos días, según lo señaló el diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Alejandro Pacheco, quien asistió a la comisión en calidad de sustituto del diputado Carlos Felipe García.

Según conoció Grupo Extra, la presidenta de la comisión, Paola Nájera, se ausentó de ambas sesiones. De igual manera, no asistió el diputado oficialista Alexander Barrantes.

“Se verá en la sesión extraordinaria de la comisión. Estamos coordinando la fecha y la hora”, respondió Nájera previamente ante consultas de este medio. Posteriormente, su despacho aseguró que Nájera no asistió a la sesión extraordinaria.

Por su parte, la diputada oficialista Pilar Cisneros aseguró que Nájera “tuvo un problema grave” y que estará disponible hasta el próximo lunes. A la vez, mencionó que el diputado Barrantes no asistió, puesto que desde hace días “había pedido permiso” para acompañar a su esposa a una cita.

Cisneros señaló que es posible que el proyecto tenga su segundo debate hasta el martes, puesto que el lunes se discutirá el caso de las denuncias contra el diputado Fabricio Alvarado por presunto hostigamiento sexual.

La diputada oficialista aseguró que siente “temor” de que algunos diputados de otras fracciones no den su voto a favor del proyecto, luego de que fracasara en sexta ronda el nombramiento de magistrados suplentes de la Sala Constitucional. Sobre ese aspecto, el oficialismo sostiene que los nombramientos los debe hacer la próxima Asamblea Legislativa, en la que tendrá 31 curules.

“Usted sabe que para ese proyecto necesitamos 38 votos y nos da temor que algunos diputados que están molestos por la no elección de los magistrados suplentes, no nos den los votos. Ojalá que tengan un sentimiento patriótico y no entierren el tren”, señaló.

La legisladora añadió que “nadie me lo ha dicho, pero hay muchos rumores al respecto”.

“Nosotros hemos anunciado que sin tapujos y sin condicionamientos estamos apoyando decididamente la construcción del tren”, dijo el jefe de bancada del Partido Liberación Nacional (PLN), Óscar Izquierdo.

Por otro lado, a través de una resolución de la Presidencia de la Asamblea Legislativa, el próximo lunes 24 de abril el Plenario analizará el expediente 24.500, relacionado con la denuncia contra el diputado de Nueva República Fabricio Alvarado por presunto hostigamiento sexual contra la exdiputada de ese mismo partido Marulin Azofeifa.

La resolución fue apelada por la bancada de Nueva República, al asegurar que el próximo lunes no es el momento para conocer el expediente. Sin embargo, la moción no prosperó, puesto que 35 diputados votaron en contra, mientras que solo 14 votaron a favor, entre ellos varios legisladores oficialistas.

El 17 de abril, la Comisión Especial Investigadora emitió tres informes de minoría que fueron presentados al Plenario de la Asamblea Legislativa. Dos de esos informes solicitan algún tipo de sanción contra Alvarado, mientras que uno pide archivar el expediente.