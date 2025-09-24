Familiares, allegados y la comunidad educativa dio el último adiós a Joshua Sancho Somarribas, el estudiante que falleció este martes en el Liceo de Florencia, en San Carlos.

El joven de 17 años habría sido víctima de un ataque cardiorrespiratorio que le provocó la muerte inmediata, según las autoridades.

“Con profundo pesar, nuestra comunidad educativa se une al dolor que embarga a la familia de nuestro querido estudiante”, indicó en redes sociales el centro educativo.

Sancho cursaba el último año de colegio y era catalogado como un gran estudiante por los profesores y funcionarios.

“Su ausencia deja un vacío imposible de llenar, pero también el recuerdo imborrable de su sonrisa, su nobleza y la huella que en poco tiempo dejó en quienes tuvimos el privilegio de conocerlo”, agregaron.

El Liceo aseguró que la memoria del joven “vivirá siempre en los corazones y en la historia de esta institución”.