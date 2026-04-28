Ausencia de 23 diputados frena votación sobre caso contra Fabricio Alvarado

En una jornada marcada por el ausentismo, la Asamblea Legislativa no pudo sesionar este lunes debido a la falta de 23 diputados, lo que impidió la votación del Expediente 25.400.

Dicho documento contiene la investigación sobre una presunta denuncia por hostigamiento sexual presentada contra el legislador de Nueva República, Fabricio Alvarado, por parte de la excongresista de su misma agrupación, Marulin Azofeifa.

La falta de cuórum generó indignación entre las parlamentarias y la propia denunciante, quien realizó un viaje de seis horas desde Turrialba para presenciar el trámite legislativo, solo para encontrarse con un plenario vacío en la penúltima sesión ordinaria del periodo.

Azofeifa fue contundente en sus declaraciones ante la prensa: “La vergüenza no debe estar del lado mío, la vergüenza tiene que estar del lado de él y de todos esos hombres que hacen actos que no son de recibo para nosotras las mujeres”. Asimismo, la exdiptuada agradeció el espacio para instar a otras víctimas a no callar más por sentimientos de culpa o vergüenza.

Desde diversas bancadas, las reacciones calificaron lo sucedido como un mensaje de impunidad institucional.

La diputada Johana Obando lamentó la señal que se envía desde el Congreso: “Una vez más el Estado costarricense les dice: ‘No les creo’. El Estado costarricense les dice: ‘Vamos a dejar impune’. Ese es el mensaje que se está comunicando desde el Primer Poder de la República”.

Por su parte, Rocío Alfaro, del Frente Amplio, denunció la supuesta existencia de una “red de cuido de un depredador sexual”, sugiriendo que se prefirió pagar un favor político antes que considerar el testimonio de la afectada.

La legisladora independiente Kattia Cambronero también arremetió contra quienes permitieron el estancamiento del proceso, señalando que “no vamos a permitir que mujeres encubran a acosadores”, calificando este hecho como la lección más dolorosa para quienes luchan por los derechos femeninos.

A su vez, Monserrat Ruiz, del Partido Liberación Nacional (PLN), recordó que el país ha vivido años violentos en materia de género y llamó a tomar acciones precisas sobre cómo se tratan estos casos. A pesar de que un comunicado del plenario indicó que el asunto podría retomarse este martes para evitar una “omisión legislativa”, el tiempo se agota.

De no concretarse la votación antes del cambio de diputados este 1 de mayo, el caso pasará directamente a manos del Poder Judicial. Al perder su inmunidad parlamentaria, Alvarado dejaría de contar con el fuero que actualmente lo protege, permitiendo que las autoridades judiciales determinen las responsabilidades penales correspondientes por las conductas denunciadas.

Según el abogado de Azofeifa, David Delgado, el espacio judicial será ahora el escenario para demostrar estas conductas delictivas.

La diputada oficialista, Pilar Cisneros y su bancada, faltaron al plenario porque andaban en un almuerzo y por un atraso, no tuvieron tiempo de llegar. Cisneros faltará hoy porque estará en la gira a Puntarenas con el presidente Rodrigo Chaves.