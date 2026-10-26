Fecha de publicación: 26 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 26 de octubre de 2026

La trágica noticia sobre la muerte del creador de contenido salvadoreño Carlos Mauricio Gómez, conocido popularmente en las redes sociales como “El Komanche”, ha generado una ola de conmoción y tristeza en la comunidad internacional de streamers.

Luego de que allegados y medios locales confirmaran el hallazgo del cuerpo del joven en una vivienda en Monterrey, Nuevo León, una de las figuras más influyentes del entretenimiento digital, el español Raúl Álvarez Genes (Auronplay), dedicó unas sentidas palabras a quien consideraba un amigo entrañable.

“Me rompe pensar que hace tan poco estábamos juntos”

A través de sus canales oficiales, Auronplay compartió una carta abierta en la que reveló detalles de la calidad humana de “El Komanche” y el vacío enorme que deja su partida.

“Komanche, amigo mío, me dueles, me dueles mucho. Hace apenas 4 días estuvimos hablando. No te imaginas lo que te voy a echar de menos y el vacío que dejas en mí, pero estés donde estés, si lees esto, que sepas que eras una buena persona y había mucha gente que te quería mucho”, escribió con profundo dolor.

El célebre streamer español recordó con especial cariño un gesto de solidaridad que Gómez tuvo con él en un momento vulnerable durante el verano tras el evento La Velada del Año.

“Sin yo pedírtelo, cambiaste los vuelos para quedarte unos días conmigo en mi casa porque notaste que yo no estaba bien; me hiciste reír, bailar, cantar, nunca lo voy a olvidar”, destacó.

Un recuerdo eterno en el jardín y en las pantallas

En su despedida, Auronplay evocó las últimas conversaciones que mantuvieron en su hogar, compartiendo momentos cotidianos que hoy se transforman en valiosos recuerdos.

“Hace nada estabas en mi jardín contándome lo emocionado que estabas con GTA VI, y cada vez que vuelva a sentarme en ese jardín con una copa, sé que me voy a acordar de ti. De aquella noche, de nuestras risas y de lo feliz que me hace haber compartido un pedacito de mi vida contigo”, expresó.

Finalmente, el streamer prometió mantener vivo su legado en las plataformas y enviar sus condolencias a sus allegados.

“Las carreritas ahora tendrán un hueco que jamás se podrá reemplazar, pero jugaremos por ti, para hacerte reír allá donde estés. Te quiero amigo, te quiero mucho, descansa. Un abrazo muy fuerte a su familia y seres queridos, lloraremos su pérdida”, finalizó.