La Sele cumplió esta noche en el Estadio Nacional tras derrotar 4-1 a su similar de Nicaragua, resultado que le permite cerrar la fecha 4 en el segundo lugar.

La primera anotación llegó muy temprano, apenas a los 12 minutos, cuando un rápido saque de banda por la banda izquierda encontró a Manfred Ugalde, quien cabeceó al centro y el balón encontró a Alonso Martínez, quien mandó el balón a las redes con un zurdazo.

Parecía que la Sele tendría un encuentro cómodo, pero a los 26 minutos, y en la primera llegada de los nicaragüenses, llegó el empate obra de Junior Arteaga.

Eso sí, poco duró la alegría visitante, ya que tan solo 2 minutos después, un tiro de esquina encontró la cabeza del de siempre: Kendall Waston. Esta vez, el defensor asistió para que Alonso Martínez anotara su doblete y el segundo de la Sele.

Ya en la segunda mitad, un error del portero Miguel Rodríguez, que aprovechó Manfred Ugalde con arco solo, para sentenciar el encuentro 3-1.

Gran cierre con gol de chilena para el 4 a 1 en el 93’

Este resultado llena de esperanza a la Tricolor, quien tendrá que ganar sus próximos 2 partidos ante Haití y Honduras, para clasificar directo a la Copa del Mundo.