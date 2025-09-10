La Presidencia de la República presenta un aumento de ¢6 mil millones en su presupuesto para el 2026 para atender, principalmente, la respuesta a emergencias y las prestaciones legales que corresponden al cambio de gobierno que se avecina en mayo del próximo año.

De acuerdo con la propuesta del Ministerio de Hacienda, se da un incremento a la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) de ¢5 mil millones, para el fondo enfocado en la atención de emergencias.

“Hay un fortalecimiento de la red de telecomunicaciones para emergencias, con la que cuenta el país, un sistema redundante que es clave en la atención de las emergencias. El desarrollo de escenarios de riesgo en los diferentes territorios para la toma de decisiones y la asesoría a los diferentes actores sociales que participan del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo.

Es en realidad una inversión en seguridad humana y que incluye, desde el punto de vista del traslado del fondo de emergencia, también recursos importantes para mitigar el tema de cambio climático”, indicó Jorge Rodríguez Bogle, ministro interino de Presidencia.

Foto: Issac Villalta.

Además, los fondos asignados a las prestaciones legales ascendieron a ¢362 millones por la migración de salario global de algunos funcionarios y el cese de otros en puestos de confianza por el cambio de administración.

Incluso, se suman ¢10 mil millones para ajuste por costo de vida.

Otro de los ejes prioritarios es la atención a los adultos mayores por medio del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam), la cual cuenta con un aumento de ¢782 millones para las transferencias que se realizan a asociaciones y fundaciones que se encargan del cuido de dicha población en vulnerabilidad.

“La atención a personas adultas mayores continúa siendo la prioridad. Cubre el presupuesto normal, y además la ampliación precisamente en la red de cuido, en el proyecto de Centros de Cuidado Diario (Cecuidam), que está plan piloto activa en 10 comunidades”, agregó Rodríguez Bogle.

Los recursos también fortalecería el programa de residencias de larga estancia que atiende cerca de 14 mil adultos mayores.

Sin embargo, la diputada Paulina Ramírez criticó que Hacienda no presupuestó el total que corresponde al Conapam por el impuesto a las bebidas alcohólicas, el cual acumuló ¢4.015 millones, con un recorte de ¢1.900 millones en este rubro.

El ministro de la presidencia explicó que de acuerdo con el Consejo tienen los recursos necesarios para el funcionamiento de la institución, por lo que no era necesario contemplar el total del monto que correspondía.

