La contaminación de contenedores en Costa Rica es un delito que persiste a lo largo de los años, donde la cocaína es la principal droga encontrada.

Datos de la Policía de Control de Drogas (PCD) revelan que en 2025 se han encontrado 4 toneladas más de cocaína que el año anterior.

El total de cocaína encontrada en contenedores hasta el 3 de setiembre es de 7.142 kilogramos.

En datos:

Año Contenedores contaminados Cocaína kilos Marihuana kilos 2020 16 16.192 2021 19 16.117 2022 17 11.126 2023 13 5.253 2.08 2024 19 3.505 2025 24 7.142 Total 108 59.335 2.08 Datos de la PCD del 3 de setiembre de 2025

Las cifras reflejan que si bien, desde el 2022, las cifras disminuyeron significativamente, sin embargo, en 2025 las cifras encontradas ya duplicaron a las del último año.

@diario.extra #Sucesos | El robo y contaminación de contenedores en Costa Rica es una muestra de cómo el crimen organizado se ha sofisticado, en un delito que genera pérdidas millonarias y paraliza operaciones empresariales. Periodista: Byron Agüero Producción: Gabriela Gago ♬ sonido original – Diario Extra

Contaminación de contenedores

Costa Rica se ha posicionado como una bodega para la exportación e importación de droga desde diferentes países del mundo, lo que hace que el crimen organizado busque cada vez métodos más sofisticados para la contaminación de contenedores.

Michael Soto, subdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detalló los diferentes métodos utilizados por los grupos criminales para introducir droga en los furgones y cabezales.