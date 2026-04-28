Aumento en los precios sería el primer gran reto para Laura Fernández

El Gobierno de Laura Fernández se enfrenta a un nuevo reto en el panorama económico: el incremento de los precios de bienes y servicios por las repercusiones del conflicto armado entre Estados Unidos e Irán en Medio Oriente.

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) proyectó que el país ingresaría al rango meta del esquema de inflación en el último trimestre del 2026, por lo que el indicador pasaría de estar en terreno negativo a un mínimo del 2%.

“El nuevo gobierno se va a enfrentar a una situación de precios externa muy diferente. Costa Rica es una economía pequeña, pero importadora de muchos bienes y tomadora de precios, que esa es la realidad, vamos a tener una situación de precios interna diferente a la que tuvo la administración anterior y eso, sin duda, puede reflejarse en la percepción de las familias a la de comprar y en la misma confianza del consumidor”, indicó Daniel Ortiz, economista y director de la firma Cefsa.

Fernando Rodríguez, economista del Observatorio Económico y Social (OES) de la Universidad Nacional, califica la situación como un “reto enorme”, agregando que su efecto en el sector productivo nacional puede ser mayor que los tiempos de la pandemia.

Entre los factores decisivos relata que el cierre del estrecho de Ormuz no solo limita la comercialización del petróleo, sino que también afecta la disponibilidad de los fertilizantes, lo que impactaría los precios de los alimentos tanto internacionales como los producidos localmente.

“Los efectos que la situación tendría puede borrar del plano económico algunas actividades o afectarlas de manera sensible. Esto nos va a agarrar en un momento de debilidad del sector transporte, agrícola y turístico. Las próximas autoridades deben empezar un proceso de discusión para plantear medidas”, sostuvo Rodríguez.

Medidas del gobierno

Alberto Franco, economista y exdirectivo por Costa Rica en el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), comentó que el gobierno puede tomar decisiones como promover un mayor uso del transporte público para la movilización.

“Los carriles exclusivos para buses deben ser respetados durante las horas en las que se establece esa exclusividad para que sea más atractivo y eficiente el traslado de personas”, explicó.

De igual forma, mencionó que un mayor uso de la virtualidad, tanto en trabajos como centros estudiantiles reducirían el costo de traslado hacia los costarricenses.

Ortiz sumó que se pueden retomar propuestas como la exoneración del impuesto único de combustibles por un periodo establecido.

“Parte importante del costo que pagan los costarricenses por el litro de combustible es también porque tiene un impuesto asociado”, agregó.

Rodríguez destaca la importancia de programas de asistencias social para las familias en condición de pobreza, de forma que no se deteriore la situación de miles de costarricenses.

También propuso la implementación de apoyo en la adquisición de fertilizantes para los productores nacionales ante el encarecimiento de la materia prima.

“Uno es tratar de evitar que el golpe impacte en sectores económicos ya golpeados o en grupos de población vulnerables que pueden ser los que más sufran. Lo otro es evitar que el incremento en los costos agrícolas se traslade a la producción nacional”, explicó.

Rol del Banco Central

Dentro de los mandatos del BCCR, se fija la “estabilidad de precios”, para los cuales la autoridad monetaria cuenta con herramientas como la Tasa Política Monetaria (TPM).

“Es un choque pasajero, los precios se van a ajustar al alza, pero, eventualmente, van a dejar de subir. Lo primero es continuar con un relajamiento de las tasas de interés. Mantener o subir la TPM, precisamente, por algo que está pasando afuera y que no es un fenómeno monetario, podría ser un error porque la desaceleración a nivel interno puede ser peor”, explicó Ortiz.

Rodríguez agrega que el BCCR debe monitorear las acciones de los Bancos Centrales del resto del mundo y los ajustes en su política monetaria para evitar la fuga de capitales a países que les ofrecen un mejor retorno.

Economistas opinan

Daniel Ortiz “La Administración anterior tuvo una ventaja, a pesar de que hubo aranceles, no se dio un choque de oferta, a nivel externo, como el que estamos viendo actualmente. Es un desafío más, tendrán que navegar un entorno donde hubo, precisamente, una afectación en la capacidad de producir bienes y servicios”.

Marco Otoya “Las herramientas que tiene el gobierno son relativamente reducidas. En ese sentido, las políticas más bien tienen que orientarse a buscar opciones para garantizarle a los ciudadanos la posibilidad de movilizarse dentro del área metropolitana de una manera más eficiente, rápida y de manera masiva”.

Fernando Rodríguez “No estamos dimensionando el impacto que esto puede tener. A la situación de los combustibles y fertilizantes, se suma el hecho de que pueda subir, en el futuro, el tipo de cambio. Los combustibles y productos importados se van a encarecer más y esto puede terminar haciendo que el problema se vuelva más grande”.