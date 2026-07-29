Aumento del IVA en canasta básica impactaría a hogares de menos recursos

El eventual incremento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para los productos de la canasta básica tributaria, del 1% al 13%, trasladaría el mayor peso de la carga fiscal a los hogares de menores ingresos y elevaría la desigualdad.

Así lo advierte un estudio del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (Cinpe) de la Universidad Nacional.

“Es una reforma tributaria altamente regresiva, es decir, afecta proporcionalmente mucho más a las familias pobres y trabajadoras que a los ricos. Una familia que está en el primer decil, es decir, la parte más pobre de la distribución pagaría hasta 14 veces más impuesto como proporción de su ingreso que la familia del decil más alto”, indicó Leiner Vargas, economista e investigador del Cinpe.

Según el análisis, indicadores como el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad en un país, registrarían un aumento del 1,34%. Además, crecería la carga tributaria que asumirían los hogares de menores ingresos al comprar alimentos.

Los hogares del primer quintil, que agrupa al 20% de los costarricenses con menores ingresos, tendrían que destinar un 6,5% adicional de sus ingresos para cubrir el aumento en el costo de la factura.

Mientras tanto, en el segundo quintil, el incremento sería cercano al 4,5% de los ingresos.

“Eso significa que aplicar una reforma sin una adecuada distribución o compensación a las familias del pago adicional del impuesto, sería altamente regresivo”, agregó Vargas.

En contraste, el Ministerio de Hacienda recibiría una recaudación superior a los ¢500 mil millones por recursos que, bajo la legislación actual, se encuentran exonerados para todos los costarricenses.

Compensación focalizada

Víctor Carvajal, viceministro de Ingresos, ha mencionado que la reforma no tiene como fin aumentar la recaudación, sino mejorar la distribución de la riqueza en el país. Para conseguir ese objetivo, el aumento de la tarifa debe estar acompañado de un mecanismo de compensación o devolución para las poblaciones más vulnerables.

Vargas considera que cerca del 60% de la población, es decir, los primeros tres quintiles, debería recibir algún beneficio que reduzca el impacto del aumento en el gasto destinado a alimentos.

Este porcentaje incluye a las familias con ingresos conjuntos inferiores a ¢852 mil.

“Todos los que están ahí sufrirían un efecto redistributivo negativo y porque el porcentaje que significa para las personas trabajadoras y de clase baja, media baja y media, el pago de este impuesto es sumamente alto”, explicó el investigador.

El estudio señala que el IVA personalizado depende de la capacidad estatal para identificar y registrar a los hogares elegibles para recibir el beneficio. En Costa Rica se plantea utilizar el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube) para identificar a las personas que recibirían una exención del pago del impuesto o una devolución.

Sin embargo, Vargas advierte que las experiencias internacionales registran errores de exclusión en los registros de hogares en condición de pobreza.

“La lista es incompleta y no es cobertura efectiva, sobre todo en zonas rurales y en ciertos estratos de la población. A ello se agrega el descalce temporal, el impuesto se paga en cada compra, mientras el subsidio llega después; el financiamiento de ese rezago recae sobre la liquidez de los hogares que menos la tienen”, comentó.

Además, considera que utilizar la cédula para identificar a los hogares exentos es una “respuesta simplista a un problema muy complejo”, ya que requeriría que los costarricenses ingresen sus datos en un sistema de información y que el mecanismo se implemente en más de 400 mil comercios que venden productos de la canasta básica.