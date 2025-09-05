Un nuevo reglamento del Ministerio de Salud ahora exige a los comercios contar con seguros de responsabilidad civil para las mascotas que ingresan a sus locales. Esto debido al aumento en los reportes de ataques de perros, que suman más de 1.700 casos en menos de 3 años.

Un seguro de responsabilidad civil protege al asegurado contra reclamos de terceros por daños causados involuntariamente, ya sean materiales, personales o patrimoniales.

Por lo que el nuevo “reglamento Pet Friendly”, emitido en agosto de 2025, establece como obligación para los comercios contar con pólizas de responsabilidad civil para regular el ingreso de mascotas a establecimientos públicos y privados.

El Instituto Nacional de Seguros (INS) ofrece varias pólizas para que tanto dueños de mascotas como comercios puedan respaldarse ante un ataque o lesión provocada por un perro o gato.

Entre ellas están:

Seguro de responsabilidad civil familiar/privado: Ofrece cobertura al dueño de la mascota (perro o gato) por daños involuntarios a terceros, con un costo de ¢253 mensuales, aproximadamente, por cada millón asegurado. Una póliza de ¢10,000,000 costaría alrededor de ¢2,530 al mes.

Seguro de responsabilidad civil para locales comerciales: Cubre los daños que cause una mascota (perro o gato) dentro del establecimiento comercial. El monto mínimo a asegurar parte de los ¢5 millones y el costo varía según el giro del negocio.

Cobertura en seguro de hogar comprensivo: Es una cobertura opcional que se puede añadir a la póliza de vivienda para cubrir daños a terceros causados por la mascota, incluso durante los paseos (si se cumplen las medidas de seguridad). Tiene un costo de ¢253 mensuales, aproximadamente, por cada millón asegurado.

“El riesgo siempre existe y en ocasiones, podría representar el pago de indemnizaciones millonarias”. Señala que el seguro protege al propietario de la mascota o del comercio para que “no tenga que sacar de su propio dinero para hacer frente a este tipo de situaciones inesperadas” indicó Karla Huezo, sub jefa de Seguros Generales del INS.

En total, 1,724 ataques de perros han sido registrados por el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) desde 2023 hasta la fecha del informe. Solo en este 2025 se registran 511 casos.