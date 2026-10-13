Aumento de accidentes eleva costo del seguro obligatorio

Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

El aumento de los accidentes de tránsito elevó los costos de atención médica y obligó a incrementar las tarifas del Seguro Obligatorio Automotor (SOA) para 2027. Según las tarifas aprobadas por la Superintendencia General de Seguros (Sugese), la prima promedio ponderada subió un 4,03%.

“La legislación define que las primas deben ser suficientes; eso quiere decir que los ingresos del SOA siempre van a tener que ser, actuarialmente, necesarios para pagar las obligaciones del seguro. La situación de la siniestralidad, el número de accidentes, fallecidos y lesionados sigue en incremento”, indicó Tomás Soley, superintendente de seguros.

Las tarifas varían según el tipo de vehículo. Los propietarios de automóviles particulares pagarán ¢31.881, un aumento del 5,43%. Las motocicletas y bicimotos se mantienen como los vehículos con las primas más altas, de hasta ¢104.110 para el marchamo de 2027. En los autobuses, la prima aumentará un 12,4%, hasta ¢91.108.

En contraste, habrá reducciones para los vehículos de carga liviana y pesada, los taxis y el equipo especial.

Accidentes y costos al alza

En 2025, los accidentes reportados al SOA llegaron a cerca de 47.000. Estos hechos dejaron un saldo de 52.000 personas lesionadas y 144 fallecidos.

Las motocicletas concentran una parte importante de la siniestralidad. Según datos del Instituto Nacional de Seguros (INS), los accidentes relacionados con este tipo de vehículo representaron un 65% del total, un 57% de los fallecimientos registrados y un 63% de las personas lesionadas.

“Tenemos un parque vehicular que sigue creciendo, lo cual también se observa en las motocicletas, con lo cual la vulnerabilidad de los conductores de esos vehículos y la vulnerabilidad de los pasajeros vienen a ser mayores y, por ende, más accidentes”, agregó Soley.

Los gastos en prestaciones pagados por medio del seguro alcanzaron ¢60.000 millones en 2025. Según la Sugese, la cifra se acercaría al doble de los montos registrados antes de la pandemia, cuando rondaban los ¢34.000 millones.

Además, cuando la cobertura de ¢6 millones del SOA resulta insuficiente para pagar los gastos médicos, los costos se trasladan a la seguridad social. Por esa razón, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) asumió el 27% de los costos asociados a los accidentes de tránsito en 2024.

El monto ascendió a ¢20.000 millones, según reveló la superintendencia.

La cobertura del SOA se mantiene en ¢6 millones por persona lesionada desde 2016. Ese monto contempla gastos médicos, incapacidades y fallecimiento. La Sugese estima que debería rondar los ¢15 millones para cubrir el 90% de los costos.

“Debemos entrar en un proceso, ya no de revisión de la cobertura, sino de ajuste gradual de la cobertura. De un año al otro sería muy grosero y sería un incremento demasiado fuerte para un solo período. Esa ha sido la posición que se traslada todos los años al Consejo de Seguridad Vial y al Ministerio de Obras Públicas y Transporte. Lo ideal sería que el decreto la tuviera ya automáticamente amarrada a algún parámetro que la vaya actualizando año a año”, afirmó Soley.

Marchamo digital

A partir de noviembre, el Instituto Nacional de Seguros (INS) comenzará el cobro del marchamo, que incorporará la etiqueta digital para los vehículos con parabrisas en 2027.

El dispositivo tendrá una vida útil de hasta 10 años, por lo que no será necesario sustituirlo anualmente. Sin embargo, el derecho de circulación deberá pagarse cada año.

“Los ‘stickers’ que entregaremos para los carros con parabrisas llegaron hace varias semanas. Superaron con éxito todos los controles de calidad desde fábrica y también aquí en el país realizamos pruebas para validar que cumplan con los requisitos operativos y de funcionalidad”, manifestó Gabriela Chacón, presidenta ejecutiva del INS.

El marchamo digital tendrá un costo adicional, separado de la prima del SOA. Por ahora, las motocicletas continuarán utilizando el marchamo regular.