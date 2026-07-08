Aumento de 5% en tarifa de recolección de basura en Curridabat

La Municipalidad de Curridabat aumentará la tarifa de recolección de basura en un 5%. Así lo confirmó el alcalde Errol Solano a Grupo Extra.

La medida la toman como consecuencia de la renovación de contratos con los rellenos sanitarios que generan modificaciones en los costos.

“Las municipalidades están renovando los contratos con los rellenos sanitarios y el propósito de esto es que tenemos que hacer cambios en los costos tarifarios. Nosotros llevamos camiones más grandes, entonces llevan más residuos y eso hace que el aumento no sea tanto”, afirmó Solano.

Manifestó que esta situación se ha dado en otros ayuntamientos e incluso, ha visto cómo se han presentado aumentos mayores al que planteó Curridabat. Por ejemplo, en San José equivale a más del doble del costo trimestral, pasando de ¢14.500 a ¢35.350

En Curridabat actualmente se paga aproximadamente ¢14.000 y según Solano, el aumento sería máximo de ¢1.000. Aunque el aumento no represente un alto monto, hace un llamado de atención a la población.

“Esto es un tema de hace 30 años porque no ha habido un compromiso nacional para solucionarlo. Ahora, le pedimos a la gente que cambie algunos hábitos de consumo y aprovechar los programas de reciclaje que ayudan mucho. Nosotros buscamos propuestas y soluciones para una mejor gestión a los residuos”, sostuvo.

El aumento en la recolección de basura en Curridabat comenzará a regir a partir del próximo año. Por ahora, afirman tener recursos para no causar un mayor impacto en la población.